Harde Brexit rampzalig voor Europees bedrijfsleven

Een Brits vertrek zonder akkoord uit de Europese Unie zou een ramp zijn voor de Europese bedrijven en burgers. Met die boodschap stuurt Business Europe, de spreekbuis voor het Europese bedrijfsleven, naar eigen zeggen een ongekende waarschuwing uit.

‘Een chaotisch Brits vertrek zou extreem schadelijk zijn voor alle partijen’, voorspelt Business Europe. Zowel bedrijven als burgers aan weerszijden van het Kanaal zouden onder zo’n scenario leiden, klinkt het bij de Europese belangenorganisatie. Business Europe, dat het Belgische VBO tot zijn leden rekent, gelooft bovendien dat een no deal een positieve toekomstige relatie tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk in gevaar brengt.

In het geval van een Brits vertrek zonder akkoord duurt de onzekerheid voort, worden producten en diensten duurder, komen er grenscontroles en wordt reizen lastiger, voorspelt directeur Markus Beyrer van Business Europe. ‘Daarom is een deal een absolute noodzaak.’

Beyrer dringt er zowel bij Europa als bij het Verenigd Koninkrijk op aan alle haalbare opties voor een ordelijk vertrek te bespreken. De Britse regering moet volgens Business Europe dringend werkbare voorstellen op tafel leggen.

Een nieuw uitstel van de Brexit is volgens de directeur verre van ideaal, maar het overwegen waard. Op voorwaarde dat de Britten een duidelijk pad naar een akkoord uitstippelen.

No deal is ‘schokkend plausibel’

Het Britse parlement nam eerder deze maand een wet aan die een Brexit zonder akkoord onmogelijk moet maken. De wet stelt dat het Verenigd Koninkrijk bij een dreigende no deal aan Europa uitstel voor de uitstap moet vragen. Toch blijft de kans op een harde Brexit volgens Business Europe ‘schokkend plausibel’. Daarom zouden bedrijven en overheden hun voorbereidingen krachtig moeten opvoeren.

De waarschuwing door het Europese bedrijfsleven komt er in de aanloop van een werklunch van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker met de Britse premier Boris Johnson over de Brexit maandag in Luxemburg. Juncker en Johnson hadden reeds telefonisch contact, maar het is de eerste keer dat beide leiders elkaar ontmoeten.

Vraag is of Johnson Juncker concrete voorstellen zal presenteren om de impasse in de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie te doorbreken. Ook Europees onderhandelaar Michel Barnier schuift bij de gesprekken aan. Die zei donderdag nog niet optimistisch te zijn.