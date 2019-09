De brand bij het Genkse bedrijf Transcoma is onder controle. Dat maakte de brandweer van de zone Oost-Limburg zondagavond bekend.

Het vuur bij het afvalverwerkend bedrijf werd rond 20.15 uur opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer was de brand in de Winterbeeklaan uitslaand. Er vielen geen gewonden.

De oorzaak van de brand blijft nog onbekend. De vlammenzee ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. De omwonenden, vooral in de wijk Lutselus in Diepenbeek, kregen de raad ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. De rook is intussen geminderd en blijft beperkt tot de nabijheid van het bedrijf. De geurhinder zal mogelijk nog een tijdje aanhouden.

De hulpdiensten lieten ook weten dat er geen asbest is aangetroffen. De brandweer zal nog de hele nacht moeten nablussen. De bedrijfshal zelf is vernield.