Moeskroen klimt naar tweede plaats

In de derby toonde Moeskroen wat het in zijn mars heeft. Onder impuls van een sterke Garcia en Boya grepen Les Hurlus de Kerels meteen naar de keel en wonnen verdiend met 2-0. Moeskroen zet de steile opmars verder en bemachtigt de derde stek in het klassement. Kortrijk moet herbronnen na de 8 op 21.

Moeskroen - Kortrijk kondigde zich aan als de derby die zou bepalen welk team in de slipstream voor Play-off 1 bleef. Dat hadden vooral Les Hurlus goed begrepen. Kortrijk zag sterretjes, leed meermaals dom balverlies en geraakte amper aan de goal. Vooral Moeskroen-kapitein Allagui probeerde zijn team die vroege voorsprong te bezorgen. Zo kapte hij Rougeaux op zijn dooie gemak uit, Bruzzese kon hem net van een goal houden.

Kortrijk zette er niks tegenover. Op het halfuur leek Moeskroen op weg naar de voorsprong. Na balverlies van Rolland ging Olinga met het leer aan de haal. Hij omspeelde Rougeaux met een hakje tot bij Hocko, die de bal net naast de winkelhaak krulde.

Derde gemiste penalty

Kortrijk wist niet van welk hout pijlen te maken. Het kwam enkel tot een kansje via een verwaaide kopbalpoging. Moeskroen zakte ook even in, maar één opleving voor rust zorgde dan toch voor de verdiende voorsprong. Pietrzak bracht een corner goed voor, Rougeaux kwam te laat en Queiros, de kapitein van de Portugese U21, kopte de bal via de rechterpaal staalhard binnen.

In de tweede helft meteen strafschop voor Moeskroen. Allagui bracht een bal voor en Queiros kopte de bal tegen de arm van Rougeaux. Kapitein Allagui nam zijn verantwoordelijkheid, maar dit seizoen miste hij eerder al twee penalty’s. Derde keer goede keer? Helaas voor hem, want ook nu trof hij niet raak.

Op het uur eindelijk Kortrijk. De Sart toonde meteen waarom hij gemist werd in de eerste helft. Kortrijk voetbalde onmiddellijk beter en de middenvelder bracht zijn team ei zo na zelf op gelijke hoogte, maar zijn poging spatte uiteen op de paal.

Rougeaux liet vervolgens zijn team in de steek toen hij Pietrzak heel dom langs de zijlijn omverduwde. Verdict: tweede geel. Een kwartier voor het einde deed Garcia het licht uit voor de Kerels. De middenvelder bekroonde zijn sterke match door de bal met precisie in de linkerhoek te leggen. 2-0 en boeken toe voor de Kerels, die zo achterblijven met een magere 8 op 21. Moeskroen zet de opmars verder en wordt gedeeld twee in het klassement.