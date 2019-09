Belgen tonen zich in GP van Montreal, winst voor Greg Van Avermaet

Greg Van Avemaet heeft de Grote Prijs van Montreal gewonnen. De Belgen toonden zich tijdens de wedstrijd nadrukkelijk met onder anderen aanvalswerk van Remco Evenepoel en Tim Wellens. Toch werd er in Montreal gespurt door een uitgedunde kopgroep waarin Greg Van Avermaet zich met voorsprong de snelste toonde, Tim Wellens werd knap vierde. Voor Van Avermaet is het de tweede keer dat hij in Montreal wint.

Vijf vluchters kleurden het eerste deel van de wedstrijd: de Canadezen Chrétien, Zukowsky, Dal-Cin, Anderson en Israëlisch kampioen Guy Sagiv. De voorsprong van het vijftal liep in geen tijd op tot boven de tien minuten, sein voor de ploegen van de favorieten om een mannetje aan de kop van het peloton te zetten.

Met nog vijf rondes te gaan werd in het peloton het vuur aan de lont gestoken. Dries Devenyns schroefde het tempo flink op, gevolgd door een demarrage van… Remco Evenepoel. De Belgische youngster sloeg meteen een kloof maar het peloton liet niet begaan. Nog voor het einde van de ronde werd Evenepoel gegrepen. Waarna het aan Laurens De Plus was om op de beklimming van de Mont Royal het tempo op te voeren. Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas had toen al de rol moeten lossen.

Het begin van een pittige finale waarin Zukowsky de laatste vluchter was die zich gewonnen moest geven. Een lekke band dwarsboomde in de voorlaatste ronde de plannen van Evenepoel, de topfavorieten hielden zich voorlopig verscholen. De favorieten mikten duidelijk op hun eindschot, enkel de Canadese thuisrijder Michael Woods wilde de forcing voeren. Sagan, Wellens en Van Avermaet overleefden de schifting, topfavoriet Matthews niet. Voor Benoit Cosnefroy ging het nog niet snel genoeg: de Fransman van AG2R profiteerde van een moment van twijfel om het hazenpad te kiezen. Wellens reageerde maar kwam te laat. Julian Alaphilippe slaagde wel in zijn opzet maar Sagan liet niet begaan. Waarna een uitgedund peloton in laatste instantie toch nog kon terugkeren. Het werd een spurt van stervende zwanen waarin Greg Van Avermaet zich de beste toonde.

Uitslag:

1. Greg VAN AVERMAET

2. Diego Ulissi (Ita)

3. Ivan Garcia Cortina (Spa)

4. Tim WELLENS

5. Michael Valgren (Den)

6. Kristian Sbaragli (Ita)

7. Rui Costa (Por)

8. Michael Woods (Can)

9. Nans Peters (Fra)

10. Bauke Mollema (Ned)