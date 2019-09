Chloe Hosking snelt naar dagzege in Madrid Challenge, eindwinst voor Lisa Brennauer

Chloe Hosking (Alé Cipollini) heeft zondag de tweede etappe in de Madrid Challenge by la Vuelta (Spa/WorldTour) op haar naam gebracht. De Australische sprintte na 98,6 km naar de zege in Madrid en haalde het voor Letizia Paternoster (Trek-Segafredo) en Roxane Fournier (Movistar). Jolien D’hoore maakte haar rentree op de weg en finishte als zevende. De eindwinst gaat naar Lisa Brennauer, die zaterdag de tijdrit won.