Recordopbrengst voor plantjesweekend Kom op tegen Kanker

Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker sluit af met een nieuw record.

De 25ste editie van het Plantjesweekend was een schot in de roos voor Kom op tegen Kanker. Het voorbije weekend verkochten duizenden vrijwilligers in heel Vlaanderen in totaal 339.310 azalea’s, zo’n 7.000 plantjes meer dan vorig jaar. De verkochte azalea’s brachten in totaal een recordopbrengst op van 2.375.170 euro.

De opbrengst gaat integraal naar de strijd tegen kanker. Met het geld worden onder andere speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren met kanker.

Kom op tegen Kanker gebruikt het geld ook om hun vrijwilligers actief te houden. Een ander deel van de opbrengst gaat naar de palliatieve zorg, de inloophuizen en de lotgenotengroepen.

Kom op tegen Kanker deelt in een persbericht nog drie gouden tips om de azalea’s lang mooi te houden.

1. Voldoende licht

Azalea’s hebben graag voldoende (indirect) licht. Hoe frisser je ze zet, hoe langer ze bloeien. De plantjes hebben weinig last van centrale verwarming of airconditioning. Al is het nooit een goed idee om planten vlak bij de verwarming te zetten.

2. Geen natte voeten

Geef azalea’s niet te veel water. Voelt de aarde aan als een uitgewrongen dweil? Prima. In de bloei kunnen de plantjes iets meer vocht gebruiken. Toch houden ze nooit van natte voeten. Laat dus geen water staan in het schoteltje onder de pot.

Dompel ze af en toe onder in een emmer water tot alle lucht uit de kluit verdwenen is en laat ze daarna goed uitlekken. Daar peppen azalea’s van op. De plantjes zijn niet ziektegevoelig. Bemesting is dus overbodig.

3. Stekken is voor professionals

Een azalea zelf vermeerderen, is een lastige klus die je beter overlaat aan professionals. Het lukt alleen in de ideale omstandigheden van licht, temperatuur en plantenvoeding. Bovendien heeft elke soort zijn specifieke behoeften.