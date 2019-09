Red Dragons zetten perfecte reeks op EK volleybal verder: nu gaat ook Spanje voor de bijl

Daags na hun o zo belangrijk succes tegen Duitsland, lieten de Red Dragons zich niet verrassen door het minder hoog aangeslagen Spanje. De vlot scorende Belgen trakteerden de flink gevulde tribunes van de Antwerpse Lotto Arena op een vlotte 3-0. Een overwinning die geen seconde in twijfel stond. Het werd 25-17, 25-21 en 25-14.

“En nu geen stomme dingen”, waarschuwde captain Sam Deroo meteen na de knappe winst van zaterdagavond tegen Duitsland. Concreet: geen slippertje tegen één van de zogezegd mindere tegenstanders in hun poule. Te beginnen met Spanje, zondag bij hun debuut in de Lotto Arena, na twee mooie dagen Brussel. Een gast met een aantal vroegere bekenden uit de Belgische competitie. Zowel spelverdeler Trinidad als middens Vigil en Fornes konden teren op enige “voorkennis”, opgedaan bij Roeselare en Maaseik.

Coach Brecht Van Kerckhove stuurde zijn stilaan vertrouwde basis-zeven uit en zag die de eerste twee Spaanse aanvallen meteen smoren met een blok van respectievelijk Van de Velde en Rousseaux. Een comfortabele kloof leverde dat niet meteen op. Integendeel, de Spanjaarden sloten aan (9-9) en bleven langszij, terwijl Van Kerckhove er alles aan deed om het publiek op te zwepen. Het verschil kwam er alsnog, na een flitsende aanval van het duo D’Hulst-Deroo, met Van de Velde als stoorzender (19-15). Toen Tuerlinckx er daarna ook nog eens zijn bliksem-arm tegenaan gooide, kon de openingsset vlotjes worden toegewezen. Terloops: zowel Deroo (6 ptn) als Rousseaux (5 ptn) scoorden die eerste beurt aan 80%.

Demonstratie

Het vervolg schreef een gelijkaardig verhaal met een snelle voorsprong (6-3), een Spaanse “remontada” en een Belgische versnelling met de onvermijdelijke Deroo en een knetterende middenaanval van de 2m10 grote Van de Velde (11-8). Die marge werd netjes meegenomen richting moneytime, waarin een momentje dreiging van de bezoekers (22-20) meteen werd bezworen door een ace van de ingekomen Bram Van den Dries. Nog eens in cijfertjes: Tuerlinckx (5 ptn) mikte raak aan 83%, Deroo (7 ptn) aan 75%. Bepaald indrukwekkend.

Met zijn allen stoomden ze in één ruk door. Vooraleer de bezoekers goed en wel in de smiezen hadden dat de derde set was begonnen, stond het al vrolijk 13-3. Voor volop feestende tribunes, waar Sweet Caroline en de Jagers uit het Bos alweer bijzonder populair bleek, ging het dan ook “zonder ademen” naar een onverhoopt vlotte winst. Je reinste demonstratie.

Maandag staat een rustdag op het programma van de Belgische mannen, waarna nog confrontaties volgen met Slovakije (dinsdag) en groepsfavoriet Servië (woensdag). Die laatste zo goed als zeker met groepswinst als inzet.

Setstanden: 25-17, 25-21, 25-14

België: D’Hulst, Tuerlinckx, Deroo, Rousseaux, Van de Velde, Van de Voorde; libero: Stuer. Kwamen in: Van den Dries, Valkiers