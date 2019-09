UFO boven Gent blijkt ontplofte weerballon

Zaterdagavond kwamen bij het Belgisch UFO-meldpunt tientallen meldingen van een vreemd object binnen. Het zou niet gaan om een vliegende schotel, maar om een kapotte weerballon.

Veel Gentenaars zagen zaterdagavond een helder wit en licht schijnend object aan de hemel dat na enige tijd uit elkaar brak of spatte. Het UFO-meldpunt kreeg tientallen meldingen binnen, vooral uit Oost-Vlaanderen.

Volgens ruimtevaartdeskundigen van de Gentse Volkssterrenwacht Armand Pien gaat het zo goed als zeker om een weerballon die uit elkaar is gespat. Zo’n weerballon vliegt op 35 kilometer boven de grond en doet waarnemingen over het weer.

Sinds de oprichting van het UFO-meldpunt in 2007 kwamen er 2.526 meldingen binnen over vliegende schotels. Dit jaar waren er al 198.

Vaststelling uit Gijzegem om 20u10

Ik kwam uit mijn tuinhuis en spotte een vliegtuig in de lucht. Toen ik naar het vliegtuig keek, viel mijn oog op een fel reflecterend object hoog in de lucht. In eerste instantie dacht ik aan een ander vliegtuig maar op hetzelfde ogenblik zag ik het object ‘opengaan’ en vormden zich verschillende kleine felle lichtpuntjes. Bijna gelijktijdig zag ik twee van die puntjes kort na elkaar wegschieten op een trage snelheid. In de 5 a 10 minuten die volgden veranderden de lichtpuntjes van plaats en vormen ze steeds een andere ‘figuur’. Naar het einde toe schoten er 3 punten over die in een driehoek stationair te zien waren met 1 lichtpuntje een eind ervandaan. Plots was alles weg.

Vaststelling uit Geeraardsbergen om 20u

Eerst heldere ‘ster’. Deze spatte uiteen naar een minder felle met kleine andere sterretjes die constant in beweging bleven.