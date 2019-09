Antwerp grijpt volle buit op veld van Anderlecht

Anderlecht heeft de lijn van tegen Standard niet kunnen doortrekken tegen Antwerp Paars-wit lag niet echt onder, maar individuele fouten deden de jonge ploeg opnieuw de das om. Anderlecht zal hard moeten werken op die fouten, met de topper van Club Brugge volgende week in het achterhoofd.

Veel spelletjes vooraf, maar Antwerp startte gewoon met zijn sterkste ploeg op dit moment in Anderlecht. En wat een ploeg: Steven Defour, Kevin Mirallas en Wesley Hoedt stonden alle drie in de basis, aangevuld met de reeds aanwezige ervaring van spelers als Bolat, Mbokani en Haroun. Het moet gezegd, op papier oogt de ploeg van Anderlecht een pak minder indrukwekkend. Het verschil in profmatchen bij de basisspelers van beide ploegen was dan ook navenant: 897 stuks voor Anderlecht, tegenover 3.077 (!) voor Antwerp.

Bij Anderlecht was er opnieuw een verrassing in de basis – zo is er toch een vorm van continuïteit: Luka Adzic. De jonge Serviër kwam Thelin, nochtans niet onaardig tegen Standard, aflossen. Verder zat ook Didillon verrassend op de bank, terwijl er voor Samir Nasri opnieuw geen plaats was in de selectie.

Voor de aftrap werd Steven Defour – bij zijn terugkeer naar Anderlecht – al stevig uitgefloten. De middenvelder oogde nog niet helemaal fit en pakte al snel geel voor een fout op Vlap, en nadien flirtte hij enkele keren met een tweede gele kaart. Het was typerend voor de wedstrijd: veel kleine foutjes, en amper kansen. Vlap schoot voorlangs, Adzic kon eens koppen en Chadli trapte te overhaast na een goeie pass van Cobbaut. Verder viel vooral het wandeltempo op: bij Antwerp – nochtans geroemd voor hun fysieke kwaliteiten – was het enkel Faris Haroun die wat tempo en schwung in de wedstrijd probeerde te brengen. De voorlinie – Mirallas, Lamkel Ze en Mbokani – blonk dan weer vooral uit in wandelen.

Slapend Anderlecht

Na rust kreeg Antwerp al snel twee uitstekende mogelijkheden, maar Van Crombrugge stond pal op pogingen van Mirallas – uiteindelijk buitenspel – en Refaelov. Het moet zijn dat ze bij Anderlecht nog stonden te slapen, wat was dat die eerste vijf minuten na rust? Op één van de vele slordigheden – Saelemaekers verloor de bal – kon Antwerp dan toch profiteren: Refaelov kreeg de bal in twee tijden voorbij Van Crombrugge.

Paars-wit probeerde het evenwicht te herstellen tegen 11 Antwerp-spelers die erg laag inzakten en zo hun geliefkoosde spel konden spelen. Lang duurde dat echter niet. Chadli dook op voor Bolat op een diepe bal van Sandler en beroerde de bal net genoeg om de Antwerp-goalie op het verkeerde been te zetten. Vlak na de gelijkmaker moest Anderlecht opnieuw rekenen op een uitstekende Van Crombrugge om Refaelov en nadien Mirallas met een uitstekende reflex het scoren te beletten.

Twee keer geel Sambi Lokonga

Anderlecht probeerde wel nog om het verschil te maken, maar een kwartier voor tijd kreeg Sambi Lokonga twee gele kaarten en moest paars-wit nog even met tien verder. Bijna moest Anderlecht de kelk tot de bodem ledigen, toen Haroun in de daaropvolgende vrije trap de bal tegen de paal kopte.

Bij Anderlecht was het vooral proberen overleven, maar tevergeefs: Vlap werkte de bal veel te slap weg en de ingevallen debutant Miyoshi trapte de bal in twee keer voorbij Van Crombrugge. Voor Anderlecht de vierde nederlaag van het seizoen dus, en met volgende week de topper op het veld van Club Brugge – zonder de geschorste Sambi Lokonga dus – zal het een zware week worden op Neerpede. Anderlecht blijft onderin bengelen, terwijl Antwerp de top-drie weer binnensluipt.