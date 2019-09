37 extreemrechtse betogers opgepakt in Brussel

Hoewel de extreemrechtse ‘Mars op Brussel’ verboden werd, daagden er toch enkele tientallen betogers op. De Brusselse politie greep meteen in: 37 betogers in de buurt van het Spanjeplein werden administratief aangehouden.

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) besliste vrijdag dat de extreemrechtse ‘Mars op Brussel’ vandaag niet mag doorgaan, maar de organisatoren lieten op sociale media weten het verbod naast zich neer te leggen. Ze riepen sympathisanten op om hun verontwaardiging te komen uiten over het ontbreken van Vlaams Belang in de Vlaamse regering.

Na de middag verzamelden enkelen tientallen betogers in de buurt van het Spanjeplein, vlak aan het Centraal Station, waar de mars moest vertrekken.

De Brusselse politie was massaal ter plaatse en vroeg hen om weer naar huis te gaan. 37 mensen die weigerden, werden administratief aangehouden. Dat bevestigt Ilse Van de keere, aan De Standaard. ‘De meesten zijn gekend bij de diensten voor weerspannigheid, hooliganisme, discriminatie en geweld’, aldus Van de keere. Eén van hen droeg een bivakmuts.

De extremistische groep Bloed, Bodem, Eer en Trouw zou achter de organisatie zitten.

De politie heeft vandaag de handen vol in de hoofdstad. De federale politie moet om 14.30 uur echter ook de veiligheid garanderen in de omgeving van het Lotto Park, het stadion van voetbalclub Anderlecht, voor de match tegen Antwerp. Om 15 uur passeert de Balloon’s Day Parade in de buurt van het Centraal Station, een optocht met reuzegrote ballonnen.