Deze kleinzoon van een Mexicaanse vluchteling ging de Amerikaans-Mexicaanse grens bewaken

Een grensagent. Aan de Amerikaanse-Mexicaanse grens. Welk beeld roept dat op? Niet van mensen met een latino-achtergrond, waarschijnlijk. En nochtans werken er heel wat van hen bij de Border Patrol.

Francisco Cantu was één van hen. Zijn grootvader vluchtte als klein jongetje de Mexicaans-Amerikaanse grens over. Jaren later besloot Francisco om die grens zelf te gaan bewaken. Hij moest er migranten en vluchtelingen zoals zijn grootvader tegenhouden, en schreef er een aangrijpend boek over. Buitenlandjournaliste Ine Roox sprak met hem.

