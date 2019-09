Meer dan 2.000 foetussen gevonden in woning Amerikaanse dokter

In de Amerikaanse staat Illinois zijn in de woning van een onlangs overleden dokter 2.246 foetussen aangetroffen.

Ulrich Klopfer, die abortusdokter was, overleed op 3 september. Een advocaat van de familie doorzocht onlangs persoonlijke documenten in zijn huis in Will County. Daar trof hij 2.246 ‘medisch bewaarde foetussen’ aan.

De dokter had een praktijk in de naburige staat Indiana. Volgens The New York Times was zijn licentie om abortussen uit te voeren in Indiana echter geschorst omdat hij niet op de hoogte was van moderne medische praktijken. Hij had ook een vergunning om in Illinois te werken, maar die was in de jaren negentig verlopen. Een lokale krant beschreef hem als ‘één van de meest vruchtbare abortusdokters van Indiana’.

De familie werkt mee aan het onderzoek, zegt de politie. Voorlopig zijn er volgens de politie geen aanwijzingen dat de dokter abortussen uitvoerde in zijn eigen huis.