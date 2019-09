Maouane en Nollet verkozen tot nieuw voorzittersduo Ecolo

De algemene vergadering van Ecolo heeft zondag uittredend covoorzitter Jean-Marc Nollet en de Brusselse Rajae Maouane met 92 procent van de stemmen verkozen als voorzitters van de partij. Ze waren het enige duo dat zich kandidaat had gesteld.

Jean-Marc Nollet moest op zoek naar een Brusselse Ecolo-vrouw die met hem de partij wilde leiden, nadat covoorzitter Zakia Khattabi na de verkiezingen niet meer wenste door te gaan. Dat moest opnieuw een Brusselse én een vrouw zijn, zoals de statuten van de partij voorschrijven. Eind augustus werd de 30-jarige Rajae Maouane officieel voorgesteld.

Nu heeft het duo ook de zegen gekregen op een partijcongres, met 92 procent van de stemmen. Het duo Nollet-Maouane was het enige dat zich kandidaat stelde voor het voorzitterschap. Het is de tweede maal in de geschiedenis van de partij dat erg geen tegenkandidaten zijn.

De 30-jarige Rajae Maouane was medewerkster van de Molenbeekse schepen Sarah Turine. In 2018 werd ze verkozen in de gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek. Op 26 mei bemachtigde ze ook een zitje in het Brussels Parlement.

Jean-Marc Nollet heeft reeds heel wat kilometers op de teller. Van 1999 tot 2004 en van 2009 tot 2014 was hij minister in de Waalse regering. In november 2018 volgde hij Patrick Dupriez op als covoorzitter van Ecolo toen die om persoonlijke redenen opstapte.