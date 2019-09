De politie in Hongkong heeft zondag traangas en waterkanonnen ingezet om duizenden betogers in Hongkong uiteen te drijven. Een deel van hen ging ook protesteren aan het Britse consulaat.

Zondag stond opnieuw een grootste manifestatie gepland in Hongkong, weliswaar zonder toestemming van de autoriteiten. De politie gebruikte traangas en waterkannonen om de betogers uiteen te drijven. Zij gooiden op hun beurt stenen en molotovcocktails naar de ordediensten.

Honderden demonstranten waren eerder op de dag afgezakt naar het Brits consulaat, waar ze ‘God save the queen’ zongen. Ze eisen dat de voormalige koloniale macht ervoor zorgt dat China zijn verplichtingen rond de vrijheden van de stad nakomt. Aan een Britse diplomaat werd onder applaus een petitiebrief overhandigd. Ze zwaaiden met de Union Jack, de Britse vlag, en met de koloniale vlag waarop de Union Jack ook is afgebeeld. 'Eén land, twee systemen is dood', riepen ze in het Engels, naast leuzes als 'Bevrijd Hongkong'.