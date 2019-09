44 lichamen gevonden in waterput in Mexico

De Mexicaanse autoriteiten hebben in een waterput nabij de stad Guadalajara 44 lichamen gevonden. Het gaat vermoedelijk om slachtoffers van de drugsoorlog die Mexico al jarenlang in zijn greep houdt.

De lichamen werden begin september gevonden in een waterput net buiten Guadalajara, nadat buurtbewoners klaagden over de stank. De provincie Jalisco, waarvan Guadalajara de hoofdstad is, is het epicentrum van de drugsoorlog die Mexico al jarenlang in zijn greep houdt. Eerder dit jaar werden bij een soortgelijke lugubere vondst al eens negentien lijken gevonden.

De lichamen zaten in 119 zwarte zakken. De grote meerderheid van de lichamen was versneden, zodat de autoriteiten moesten puzzelen om de slachtoffers te identificeren. Verschillende lichaamsdelen blijven voorlopig ongeïdentificeerd.