Fernando Alonso crasht tijdens rally-debuut

Het rally raid-debuut van tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso is in mineur verlopen, hij crashte met zijn Toyota Hilux. Het goede nieuws is dat Alonso en bijrijder Marc Coma er zonder schrammen vanaf zijn gekomen.

De Lichtenburg 400-rally is voor Fernando Alonso niet zonder slag of stoot verlopen. Hij ging over de kop met zijn Toyota Hilux maar de regerende wereldkampioen in het WEC kon zijn weg vervolgen, zij het met een gehavende bolide. Omdat de voorruit de uitstap van Alonso niet overleefd had moesten hij en bijrijder Coma verder met een bril op de neus.

Ze wisten de servicepost nog te bereiken en daar werd de Hilux gerepareerd. Nadien kreeg het Spaanse duo weer een tegenslag te verwerken toen ze een zwerm vogels op hun pad tegenkwamen met als gevolg dat de voorruit weer beschadigd raakte.

Uiteindelijk werd de finish toch nog bereikt maar het was zeker geen gezondheidswandeling want co-piloot Comas moest tijdens de rit de voorruit op zijn plaats houden. Omdat ze zoveel tijd verloren hadden werden de twee niet in de uitslag opgenomen.

Dit was de eerste rally-deelname van de tweevoudige wereldkampioen Formule 1. In januari wil Alonso namelijk aan de start staan van de Dakar 2020 die in Saudi-Arabië zal doorgaan.

Na afloop van de rally twitterde Alonso het volgende: "Het waren drie mooie dagen in Zuid-Afrika met Marc Coma en het Hilux team. Er was veel te leren en te ontdekken, maar ik voel me goed".

