De Mont Blanc is populair onder hikers. Maar volgens de lokale bevolking bezorgen ze veel overlast wanneer ze buiten de overbevolkte hutten overnachten. Daarom is het boeken van een bed nu verplicht. En werd bij het begin van het zomerwandelseizoen de Brigade Blanche opgericht, die moet controleren of de klimmers een boeking hebben.

De Mont Blanc is de hoogste berg van West-Europa. Elk klimseizoen bewandelen twintig- à dertigduizend toeristen de Franse berg. Drie vierde doet dat langs de 'koninklijke route', met vaak uitdagende smalle paden. Door overbevolking in de hutten kamperen verschillende klimmers buiten de officiële overnachtingsplaatsen.

Door het vallen van stenen - verergerd door klimaatverandering - vervuiling en brutaal gedrag van sommige klimmers wordt het seizoen 2018 lokaal herinnerd als een nachtmerrie. 'Sommigen doen hun behoefte buiten, waardoor je door hun uitwerpselen loopt. Vies, echt vies', vertelt ex-berggids Christophe Delachat.

Brigade Blanche

Hij vormt samen met Philipe Godard, een voormalig lid van de Gendarmerie Hoge Berg, de aan de start van het zomerseizoen opgerichte Brigade Blanche. Samen controleren zij of toeristen die de berg willen beklimmen langs de 'koninklijke route' een kamer in een van de hutten langs de route hebben geboekt.

Klimmers zijn alleen verplicht om een boeking te hebben, de Brigade Blanche kan geen andere regels opleggen. Wanneer ze een bergbeklimmer zien zonder de benodigde uitrusting - sneakers in plaats van goede klimschoenen, niet de juiste touwen - of iemand die van plan is alleen te klimmen, kunnen ze die persoon alleen proberen te overtuigen om rechtsomkeer te maken.

Incidenten

En dat lukt niet altijd. In augustus kon de brigade een Britse man niet tegenhouden die een roeimachine van 26 kilo naar de top wou dragen. Hij liet de machine uitgeput achter op 4.362 meter hoogte. Een andere man wou de klim maken met zijn 10-jarige zoon in het midden van een storm. De brigade heeft hem wel op andere gedachten kunnen brengen. In juni landde een groep Zwitserse bezoekers in een klein vliegtuig op de Mont Blanc en kregen daarvoor een boete van slechts 38 euro.

Zulke incidenten frustreren de lokale burgemeester Jean-Marc Peillex, die lang gevochten heeft voor strengere regels op de Mont Blanc en daarom ook de Brigade Blanche heeft opgericht. Volgens hem wakkeren sociale netwerken het consumentisme aan dat voor een toenemend gebrek aan respect voor de berg zorgt. Hij dringt er bij de autoriteiten op aan sancties in te stellen. Als het van hem zou afhangen, zou de berg boven een bepaalde hoogte alleen toegankelijk worden gemaakt voor bergbeklimmers met bewezen ervaring.