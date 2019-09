Ramsey Nasr wint Louis d’Or voor ‘Een klein leven’

De Nederlander Ramsey Nasr won vanavond de Louis d’Or voor zijn rol als Jude in 'Een klein leven', de theaterbewerking die regisseur Ivo van Hove maakte bij Internationaal Theater Amsterdam op basis van het gelijknamige boek van Hanya Yanagihara.

De Louis d'Or is de belangrijkste Nederlandse prijs voor een mannelijke acteur. In 2015 won Ramsey Nasr de prijs al eens voor zijn rol in 'The Fountainhead'. Nu is het opnieuw prijs voor zijn rol in 'Een klein leven', opnieuw een stuk van Ivo van Hove. Daarin vertolkt Nasr de getormenteerde Jude, die gebukt gaat onder de jeugdtrauma’s en zichzelf verminkt.

‘De aftakeling die Ramsey Nasr speelt, is bijzonder aangrijpend en toont een emotionele en fysieke slijtageslag’, zo schreef de jury. ‘Hij manoeuvreert zijn personage Jude op schitterende wijze langs de randen van de afgrond. De ellende waarmee Jude wordt geconfronteerd zou gemakkelijk tot overdaad kunnen leiden, maar Nasr verliest zich niet in een statische demonstratie van grote dramatiek. Hij is steeds in beweging en toont een palet van liefde, hoop, verlangen, angst, wanhoop en overgave. Vernuftig creëert hij Jude aan de hand van de scherven van een gedoemd leven.’

'Een klein leven' is nog te zien in december en februari in Amsterdam. Onze recensent gaf de voorstelling vier sterren en was ook zeer enthousiast over Nasrs vertolking. 'Nasr speelt de rol van zijn leven, met een ongelooflijke intensiteit. Soms zacht, zoals bij de liederen van Wagner en Schubert die hij prachtig zingt. Vaker getormenteerd, bijvoorbeeld wanneer hij over de vloer kronkelt door de pijn in zijn benen – een hartverscheurend beeld.'

Hannah Hoekstra won de Theo d’Or, de prijs voor de beste actrice in een hoofdrol, voor haar overweldigende acteerprestatie als kwetsbare drugsverslaafde in 'People, Places & Things'. De Vlaamse Kristien De Proost was ook genomineerd voor haar rol in 'All inclusive'.