Marcourt: ‘Het wordt tijd dat we ons lot in eigen handen nemen’

Jean-Claude Marcourt, de nieuwe voorzitter van het Waals Parlement, vindt dat Wallonië te lang getalmd heeft om het federalisme te omarmen.

Marcourt, een overtuigd regionalist, blijft niet blind voor het steeds meer uiteenlopend stemgedrag van de Vlaming, Brusselaar en Waal. De PS-politicus en nieuwe voorzitter van het Waals Parlement vindt dat Wallonië te lang heeft getalmd om het federalisme te omarmen, zo zei hij tijdens zijn speech in Namen ter gelegenheid van de Waalse feestdag.

‘We hebben kostbare jaren verloren om onze economie te moderniseren’, aldus Marcourt, die de plek van Waals minister-president Elio Di Rupo overnam bij de federale onderhandelingen. ‘Het wordt tijd dat we ons lot in eigen handen nemen, zonder volledig op onszelf terug te plooien. We moeten het vertrouwen in onszelf terugwinnen, en dat kan met de hulp van onderwijs en cultuur.’

Marcourt is evenwel geen voorstander van een nieuwe staatshervorming, ‘aangezien de zesde staatshervorming verre van volledig verteerd is’. ‘Maar het is aan de politici van dit land om evenwichtige en efficiënte oplossingen te zoeken voor het welzijn van de hele bevolking.’