Drie Belgen overleden in Italië: echtpaar overleden na val in ravijn, fietser doodgereden

Bij twee verschillende ongelukken in Italië zijn zaterdag drie Belgen om het leven gekomen: een bejaard echtpaar overleefde een val tijdens een wandeling in de Alpen niet, en in de zuidelijke stad Lecce overleed een 57-jarige fietser na een aanrijding.Dat melden Italiaanse media.

Een bejaard Belgisch echtpaar is om het leven gekomen bij een val van verschillende meters in een ravijn tijdens een wandeling in de Italiaanse Alpen. De lichamen van de Belgen, allebei zeventigers, werden zaterdagavond door de hulpdiensten gevonden in de buurt van Rassa, een stad in Valsesia, een bergdal in de Noord-Italiaans regio Piëmonte.

Vrijdagavond werd een zoektocht naar de twee gestart nadat ze niet teruggekeerd waren van een wandeling. Ze waren vrijdagmiddag voor het laatst gezien in een restaurant in Rassa. De omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk, maar volgens de lokale autoriteiten is het mogelijk dat het koppel een verkeerde weg heeft genomen en op een moeilijk begaanbaar bergpad is terechtgekomen. Daarna zou een glijpartij mogelijk de oorzaak geweest zijn hun fatale val.

Fietser doodgereden

In het zuidelijke dorpje Veglie, nabij de stad Lecce, overleed dan weer een 57-jarige Belg, nadat de groep wielertoeristen waarin hij fietste zaterdag omstreeks 13 uur werd aangereden door een 19-jarige autobestuurder. Volgens een eerste reconstructie van het incident fietste de man - op vakantie in de regio Salento, de hak van de Italiaanse laars - achteraan een groep wielertoeristen toen een Citroën langs achteren op het groepje inreed en de Belg opschepte.

Onze landgenoot werd nog zwaargewond naar het Vito Fazzi-ziekenhuis in Lecce gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De bestuurder bleek niet onder de invloed van alcohol, hij moest behandeld worden voor shock.