De zomer flakkert nog even op

We krijgen zondag mooi najaarsweer met maxima tot 24 graden. Vanaf maandag neemt de herfst het over: het wordt frisser, en bewolkt met kans op lichte neerslag. Dat meldt het KMI.

Zondag kunnen we genieten van zonnig en erg zacht weer. Soms zijn er enkel wat hoge wolkenvelden te zien. Maxima rond 23 à 24 graden landinwaarts, aan zee is het met zo’n 20 graden koeler.

In de nacht wordt het eerst licht bewolkt. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe vanaf de kust, maar het blijft nog grotendeels droog. Minima tussen 9 en 16 graden.

Maandag neemt de bewolking toe, en trekt een zwakke storing geleidelijk van noord naar zuid door het land met meestal lichte regen. De maxima schommelen tussen 18 graden aan de kust en 23 graden in het uiterste zuidoosten.

Dinsdag beïnvloedt een hogedrukgebied ons weer gunstig. Het blijft droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 17 en 20 graden. Ook woensdag blijft het droog, maar meestal wel gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen rond 17 of 18 graden in het centrum van het land.

Donderdag is er veel zon en blijft het droog. De maxima liggen rond 20 graden in het centrum van het land. Vrijdag blijft het droog en is het overwegend zonnig. De maxima schommelen rond 20 of 21 graden in het centrum van het land. Zaterdag verloopt nazomers met veel zon en maxima tot 26 graden in het centrum van het land.