In het Kursaal Oostende werden voor de tiende keer de Vlaamse film- en televisieprijzen uitgereikt. Girl verzilverde acht van de negen nominatie, ook De Dag viel drie keer in de prijzen. Een overzicht van alle winnaars.

‘Girl’ van Lukas Dhont verzilverde dit jaar maar liefst acht van de negen nominaties. Vorig jaar won Girl nog de Ensor voor Beste Debuut en dit jaar voegt Filmfestival Oostende daar nog de prijs voor Beste Film aan toe, Beste Regie, Beste Scenario, Beste Acteur, Beste D.O.P., Beste Montage, Beste Muziek en Beste Production Design. De film over de jongen die ballerina wil worden, heeft ondertussen al een indrukwekkende prijzenkast bij elkaar gesprokkeld.

Het beeldje voor beste regisseur kreeg Dhont uit handen van actrice Charlotte Vandermeersch. ‘Grappig dat ik dit beeldje nu van Charlotte krijg. Ze reikte me ooit een prijs uit voor mijn kortfilm en nu doet ze dat opnieuw voor mijn eerste langspeelfilm’, zegt Dhont. ‘Mijn team staat vandaag echt in de bloemetjes’, klonk het verder, ‘het is voor ons allemaal een overweldigend jaar geweest.’

Bij de uitreiking van de televisieprijzen was het nagelbijten. De Dag viel uiteindelijk drie keer in de prijzen voor Beste TV-serie, Beste TV-scenario en Beste Regie, en nam daarmee de belangrijkste prijzen in beslag in zijn categorie. Studio Tarara mocht het podium op voor Beste Acteur TV en Beste Actrice TV.

Ruth Beeckmans won de Ensor voor Beste Actrice in Film voor haar rol in Trio. Ze kwam hoogzwanger het podium op om haar beeldje in ontvangst te nemen. ‘Ik ben uitgerekend voor binnen vier dagen’, zei ze al lachend. Voor Beeckmans kwam de prijs totaal onverwacht. ‘Ik had dit helemaal niet zien aankomen’, klonk het.

De belangrijkste prijzen in de publiekscategorie gingen naar Niet Schieten van Stijn Coninx: de prijs voor Beste Box-Office en de Prijs van de Telenet kijker. Regisseur Hans Herbots kreeg de Albert Bert-prijs voor Internationale Doorbraak.

De Ensors zijn een initiatief van Filmfestival Oostende (FFO) en de organisatie is in handen van vzw De Ensors met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

Alle winnaars: