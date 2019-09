Sterke Eli Iserbyt soleert in Iowa naar eerste Wereldbekerzege, Toon Aerts is tweede

In Iowa stond zaterdagavond de eerste grote afspraak in het veldrijden op de agenda. In afwezigheid van de Grote Twee kondigde zich een spannend duel aan en dat kregen we ook. Met Eli Iserbyt (21) als verdiende winnaar. Hij pakte in Iowa zijn eerste Wereldbekerzege, Toon Aerts moest tevreden zijn met plek twee. Daan Soete vervolledigde het podium.

Geen Mathieu van der Poel en Wout van Aert dus in de VS. Terwijl eerstgenoemde de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam zette, revalideert de andere nog van zijn val in de Tour.

Op het zware parcours in Iowa was Toon Aerts daarom favoriet. Vorig jaar won de Belgische kampioen beide crossen in de States en dat had hij graag overgedaan. Aerts nam dan ook snel de regie in handen, Eli Iserbyt en Quinten Hermans volgden in zijn spoor. Even ging Aerts alleen toen hij doortrok op het steile stuk, terwijl de rest van de fiets moest. Iserbyt kon echter snel terugkeren, later volgden ook Sweeck, Hermans, Soete, Vermeersch en Vanthourenhout. Tot ongenoegen van Iserbyt, al verklaarde hij achteraf dat het om een meningsverschil met zijn vader ging.

Aerts plaatste vervolgens een nieuwe versnelling, Iserbyt, Aerts, Vermeersch en Soete waren de mannen die konden volgen. De Belgische kampioen was samen met Iserbyt duidelijk de beste in koers en de twee gingen er op vier ronden van het einde dan ook samen vandoor. Er leek zich een spannend duel aan te kondigen, maar met nog dik twee ronden te gaan plaatste Iserbyt de beslissende versnelling. Aerts spartelde nog even tegen, maar bij het ingaan van de laatste ronde was het verschil al opgelopen tot een halve minuut.

De man van Pauwels Sauzen-Bingoal kende een begenadigde dag en reed quasi foutloos rond in Iowa. Zijn zege kwam dan ook niet in gevaar. Voor de voormalige wereldkampioen bij de beloften was dit zijn eerste Wereldbekercross bij de profs, en meteen schiet hij raak. Het is voor ISerbyt de eerste zege bij de profs tout court. Bij het overschrijden van de meet vormde Iserbyt nog een hartje, heeft hij opnieuw de liefde gevonden? Of was het een hartje voor zijn team? Ruim achter hem werd Toon Aerts tweede, Daan Soete won het sprintje voor de derde plaats.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Canadese Maghalie Rochette, die net als Iserbyt een knappe solo uit benen schudde. De opzittende Tsjechische Kate Nash legde beslag op de tweede plaats, Clara Honsinger werd derde.

- Uitslag -

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts

3. Daan Soete

4. Gianni Vermeersch

5. Laurens Sweeck

Foto: BELGA

Iserbyt: “Dringt nog niet door”

Eli Iserbyt moest vorige week in Eeklo nog vrede nemen met een tweede plaats, in Iowa schoot hij zaterdag wel raak en soleerde hij naar de zege. “Het moet nog een beetje doordringen”, sprak hij na afloop, “maar het spreekt voor zich dat ik hier heel tevreden mee ben.”

“Ja, ik was goed vandaag, heel heel goed zelfs”, sprak de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal na afloop in het flashinterview bij Play Sports. “Ik ben heel content. Ik dacht nochtans dat Toon Aerts beter was dan mij, maar plots viel hij helemaal stil bovenaan die klim en ik kon dat tempo wel nog blijven rijden. Dan sla je snel een gaatje.”

Iserbyt bouwde zijn voorsprong uit en soleerde naar de zege, zijn eerste Wereldbeker bij de profs. “Het was raar, Toon was echt goed. Ik besloot om me niet op te blazen, tempo te rijden in de bochten, op het vlakke en enkel op die klimmetjes te versnellen. Het draaide goed uit. Ik heb geleerd van de cross van vorige week. In Eeklo heb ik iets te veel getoond dat ik de beste was. Ploegleider Mario De Clercq zei me zaterdagochtend: ‘Als je je goed voelt, moet je profiteren.’ In het begin kon ik niet veel rapper, Toon hield het tempo heel strak, maar ik wist dat het op het eind lastig zou zijn. Hij viel stil, ik kon dat tempo nog rijden en win. Het dringt nog niet echt door, maar ik ben heel tevreden, meer kan ik niet zeggen.”