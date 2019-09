Club Brugge wint woelige stadsderby

Club Brugge heeft de stadsderby van de buren van Cercle gewonnen: 0-2. Groen-zwart maakte het de grote broer één helft lang lastig, maar goals van Diatta en Dennis zorgden ervoor dat Club de competitie start met 14 op 18. Beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Brugse derby? Tja, op papier wel natuurlijk maar van Bruggelingen was geen sprake. Bij Club was er nog Charles De Ketelaere, een jongen wiens ouderlijke woning aan de oefenvelden van het Jan Breydelstadion paalt, die mee mocht opwarmen maar uiteindelijk de bank niet haalde.

De gevolgen natuurlijk van de schaalvergroting in het voetbal, ook het Belgische waar de recente mercato voor spectaculaire transacties zorgde. Met een voor sommige clubs moeizame zoektocht naar kapitaal, een nieuwe visie en ook een eigen identiteit. Bij Cercle weten ze er alles van. Sinds de overname door AS Monaco hebben ze het niet onder de markt om de achterban te verzoenen met de nieuwe eigenaars en hun politiek. Maar voor de Cercle-fans is de derby nog altijd de match van het jaar en zeker die waarbij ze zelf als gastheer fungeren. Voor de match lieten ze in de groen-zwarte spionkop een stijlvol doek in gotische letters naar beneden rollen, maar vocaal waren de blauw-zwarte fans duidelijk in de meerderheid.

Cercle begon wel het best aan de derby met direct gevaar via Gory en Donsah waarbij zelfs Migniolet het even warm kreeg en de bal met een halve hand weg sloeg.

Cercle-trainer Fabien Mercadal liet Hazard, die bleek aan de competitie was begonnen, op de bank en greep terug naar een concept waar zijn voorgangers Vercauteren en Guyot af en toe succes(jes) mee behaalden. Vijf man achterin dus met Dabila, de herstelde Taravel en de piepjonge Engelsman Panzo, een huurling van Monaco, centraal naast mekaar. Het ging er wel behoorlijk viriel aan toe. Stevige duels en vooral bij Cercle stonden ze nogal opgefokt. Ook naast het veld want net op een momet dat de stadionomroeper vroeg om te denken aan de veiligheid van de kinderen en geen pyrotechnisch materiaal af te steken, gingen ze in de Cercle-spionkop zowaar gaan dansen rond een vlammenzee. Minutenlang zelfs en onbegrijpelijk dat geen enkele steward ook maar enige actie ondernam.

Ondertussen had Club, na een interlandbreak hebben ze het vaker wel moeilijk, op het veld de strijd overgenomen. Net als tegen Eupen vorige maand bleek het echter moeilijk om gaatjes te vinden in het blok van de ‘thuisploeg’. Na 32 minuten was Cercle er wel aan voor de moeite. Ze gaven achterin totaal geen druk toen Vanaken en Vormer de vleugels ontbonden. Diatta liep slim in en gaf Badiashile en co geen schijn van een kans.

Dit Club heeft dan ook zoveel mogelijkheden en Simon Mignolet alleen al staat borg voor een op Belgisch niveau feilloze defensie. Anderlecht haalde Hendrik Van Crombrugge voor het betere werk van de meevoetballende doelman maar Mignolet heeft in de JP-league toch zijn gelijke niet. Hij nam de hele zestien voor zijn rekening en was technisch beter dan sommige offensieve jongens bij Cercle. Idriss Saadi weerde zich vol goede wil wel als een duivel maar had altijd moeten scoren toen hij na één goede lange bal één op één kwam met Mignolet. De gewezen Red maakte zich echter goed breed en blokte de Cercle-spits en de aanval af. Mignolet moest trouwens nog eens aan de bak op een poging van Biancone maar ook daar voorkwam hij erger. Het jonge Cercle deed het dus zeker niet onaardig en had voor de ijver misschien wel iets meer verdiend. Voetbal gaat echter om efficiëntie en daar heeft het groen-zwarte legioen huurlingen nog werk.

In de tweede helft liet Clement de tegenvallende Okereke, wat is er met hem aan de hand, aan de kant voor Openda. Club drukte het gaspedaal wat forser in maar heksentoeren moest Badiashile niet uithalen. De kopbal van Openda ging nipt over en met zijn lage schuiver had de doelman van Cercle geen moeite. Ze gaven zich dus niet zomaar gewonnen in het groene kamp. Bij Club kon Balanta zijn goede eerste helft niet herhalen en gaf Cercle zelfs een vrijschop cadeau.

“Thibaut Courtois, Thibault Courtois”, zongen ze wat uitdagend om Mignolet te jennen maar de Club-keeper reageerde gevat door de vrijschop onschadelijk te maken.

Op het uur sloeg Club een tweede keer toe. De kopbal van de opgerukte Deli werd nog afgeweerd maar wat Dennis toen deed moet U dit weekend zeker nog eens bekijken. Vanuit een schier onmogelijke hoek verdubbelde hij met één geniale knal de voorsprong. Club balanceerde op twee gedachten: niet teveel krachten verbruiken met het oog op de eerste krachtmeting van woensdag in de Champions League tegen Galatassaray en Cercle helemaal kopje onder duwen. Diatta en Vanaken gaven het genadeschot maar de VAR stak er een stokje voor. Onbegrijpelijk dat de assistent van de goed leidende Laforge dit zelf niet had gezien. Nee dus, het bleef in elk geval 0-2, Cercle kreeg zowaar nog even hoop maar verder dan wat steriele uitbraakpogingen zonder gevaar kwam het niet meer. Clement liet nog Ignace Van Der Brempt invallen. Een nieuw talent uit de opleiding en een stevige jongen voor zijn 17 jaar. De zowat 4000 blauw-zwarte fans mochten ook nog even kennis maken met Mbaye Diagne toen de partij al helemaal gespeeld was. Mignolet deed ondertussen ook nog een paar gesmaakte kunstjes en Jonathan Panzo, let op die naam, hij kan iets betekenen voor dit Cercle, knalde nog zomaar eventjes kurkdroog op de paal. Met uitzondering van misschien de misplaatste vlammenzee zal deze derby alvast de geschiedenis niet ingaan.