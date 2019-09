Waasland-Beveren en Sint-Truiden delen de punten

Waasland-Beveren leek zaterdagavond een eerste zege van het seizoen te pakken, tot Jorge Teixeira STVV in minuut 95 alsnog langszij bracht. De treffer van Tuur Dierckx bracht zo maar één punt op voor de mannen van Arnaud Mercier. Sint-Truiden haalde toch nog opgelucht adem na een zwakke wedstrijd.

Bij Waasland-Beveren kreeg Nordin Jackers de voorkeur op ex-STVV’er Lucas Pirard in doel, ook Jubitana, Agyepong en Milosevic kwamen in het elftal. Wolke Janssens moest bij de thuisploeg plaatsruimen voor de herstelde Pol Garcia Tena.

De eerste kans van de wedstrijd was er eentje voor de mannen van Arnauld Mercier. Na een misverstand bij STVV kwamen de bezoekers snel met drie man richting zestien van Daniël Schmidt, maar het schot van Agyepong miste richting. Aan de andere kant incasseerde spits Boli meteen twee rake tikken van een onbesuisde Caufriez. Toch werd ook Sint-Truiden gevaarlijk, De Bruyn werd in het straatje gestuurd, maar vergat af te werken. Het was het enige echte wapenfeit van de Limburgers voor de rust.

Als er een ploeg had moeten scoren voor de kampwissel, was het Waasland-Beveren wel. Jubitana stak de neus aan het venster voor W-B, zijn volley ging ver over. Milosevic kon bijna profiteren na een nieuwe snelle counter, maar ook zijn kanon stond slecht gericht. De beste kans was voor Badibanga. Hij verscheen voor Schmidt, maar ook zijn poging ging over het kader. Eén keer mikte Jubitana dan toch vanuit de tweede lijn tussen de palen, Schmidt redde knap, waardoor de brilscore op het bord bleef.

Pol Garcia bleef in de kleedkamer bij STVV, hij werd gewisseld voor Jordan Botaka, die de drive erin moest brengen. De Congolees zette meteen enkele aanvallen mee op, Boli kwam een teenlengte tekort om de 1-0 op het bord te verkrijgen. Plots kon Waasland-Beveren dan weer met drie tegen één richting Schmidt, wéér werd damatisch omgegeaan met de reuzenkans.

Brys gooide met Yuma Suzuki een extra spits in de strijd, Sint-Truiden kwam nu toch vaker opzetten, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Tuur Dierickx prikte het leer voorbij de aanstormende Schmidt tegen de netten. Dierckx kreeg vijf minuten later zelfs de kans om een tweede goaltje te fabriceren, dit keer lag Schmidt uitstekend in de weg. STVV probeerde nog tegen te wringen, maar Waasland-Beveren haalde het tempo uit het spel, Yohan Boli had duidelijk de interland met Ivoorkust nog in de benen, hij haalde niet zijn beste niveau. Waasland-Beveren leek de eerste overwinning van het seizoen op zak te hebben, maar in de absolute slotseconden liep het mis. De bezoekers kregen de bal niet direct weg, en het leer belandde een tweede keer voor de voeten van Jorge Teixeira. Met een kurkdroge knal in de winkelhaak bezorgde hij de Kanaries toch nog een onverhoopt punt.