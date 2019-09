Pieter Heemeryck wint triatlon in Davos

Pieter Heemeryck heeft zaterdag de Challenge triatlon in het Zwitsere Davos gewonnen. De 30-jarige Vlaams-Brabander legde de 1,9 kilometer zwemmen, 54,4 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen af in 3u27:59. Daarmee was hij 1:30 sneller dan de Spanjaard Albert Moreno Molins. De Duitser Ruben Zepunkte werd op 3:58 derde.