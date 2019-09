‘Ruimtevaarder’ Kommil Foo prijkt opnieuw bovenaan De Lage Landenlijst

Kommil Foo is met ‘Ruimtevaarder’ voor het tweede jaar op rij door radioluisteraars naar de top van De Lage Landenlijst gestemd, zo meldt VRT. Ook Het zesde metaal verroerde geen vin en blijft op de tweede plaats staan met ‘Ploegsteert’. Nieuw in de top drie van deze top 100 van de beste Nederlandstalige nummers is ‘Pastorale’ van Ramses Shaffy en Liesbeth List.