Juan Manuel Correa crashte twee weken geleden zwaar tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps. De Amerikaan zou tot op vandaag nog steeds in coma verkeren maar volgens zijn familie wel "lichte vooruitgang" boeken.

Tijdens de dramatische crash tijdens de Formule 2-hoofdrace op het circuit van Spa-Francorchamps kwam Juan Manuel Correa in contact met Anthoine Hubert. Hubert overleed terwijl Correa sindsdien voor zijn leven vecht.

Aanvankelijk werd Correa in Luik behandeld maar vervolgens werd de Amerikaan overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Londen. Correa werd daar in een kunstmatige coma gebracht om zijn toestand zo goed mogelijk te stabiliseren nadat werd vastgesteld dat hij aan ARDS leed, een ernstige longaandoening.

Twee weken na de zware crash liet de familie van Correa in een persupdate weten dat de Amerikaanse Formule 2-piloot nog steeds in coma verkeert maar wel "lichte vooruitgang boekt".

"Onze zoon Juan Manuel bevindt zich in een kunstmatige coma om zijn longen zoveel mogelijk rust te geven," luidt het in een mededeling van de familie.

"Veel cruciale indicatoren zijn lichtjes verbeterd terwijl andere lichtjes verslechterd zijn. We zijn door de dokters eraan herinnerd dat we momenteel niet meer dan dit kunnen wensen, zo lang Manuel enige vorm van verbetering vertoont, zelfs al is het maar beperkt. De infecties zijn onder controle en de ademhalingsindicatoren en de rest zijn stabiel momenteel."

De familie van de Amerikaan bedankte ook nogmaals iedereen voor de vele steunbetuigingen, zowel via e-mail als de sociale media.

