Gouden toilet in vroegere woonst Churchill gestolen

In Blenheim Palace in Woodstock in het Engelse Oxfordshire, waar de vroegere Britse premier Winston Churchill is geboren en heeft gewoond, is het gouden toilet gestolen. Dit heeft Sky News zaterdag op gezag van de politie gemeld.

Het kleinood van 18 karaat is vervaardigd door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, hij noemde zijn kunstwerk America. Het staat in het kasteel in het kader van een tentoonstelling.

Bij de roof is aanzienlijke schade ontstaan, zo citeert Sky politie-inspecteur Jess Milne.

De po is meer dan 1,1 miljoen euro waard en werkt als een normaal toilet. Bezoekers mogen er gewoon op, zij het voor maximaal drie minuten, om wachtrijen te vermijden.

In de zaak is een 66-jarige man opgepakt. De gouden pot is echter nog niet terecht.