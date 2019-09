Witte Huis: ‘Zoon Osama Bin Laden is gedood tijdens antiterreuractie VS’

Hamza Bin Laden, de zoon van Osama Bin Laden, is gedood. Dat meldt het Witte Huis.

Persagentschap Reuters meldt op gezag van de Amerikaanse president dat Hamza Bin Laden werd gedood tijdens een antiterreuractie van de Verenigde Staten 'in Afghaans-Pakistaanse gebied'. 'Het verlies van Hamza Bin Laden berooft Al-Qaeda niet enkel van belangrijke leiderskwaliteiten en de symbolische band met Osama Bin Laden, maar ondermijnt ook de belangrijkste operaties van de terreurbeweging', klinkt het in een persbericht van het Witte Huis.

'Kroonprins van de jihad'

Hamza, die ook de ‘kroonprins van de jihad’ werd genoemd omwille van zijn leidersrol bij Al-Qaeda, was de zoon van Osama en Khairiah Sabar, een van de drie nog levende vrouwen van Osama. De eerste concrete signalen dat Hamza zijn vader zou willen wreken, kwamen er in 2015. Een audiobericht werd toen op het internet gepubliceerd, waarin hij opriep om aanslagen te plegen op de VS. Later volgden nog bedreigingen tegen het Westen. De dertiger zou de groep 'Ansar al-Fourqan' leiden. Die bood een onderkomen aan de meest geïndoctrineerde strijders van Al Qaeda en terreurgroep Islamitische Staat.

In 2017 oordeelden de VS dat de status van 'de zoon van' binnen Al Qaeda zo sterk gegroeid was dat hij op de zwarte lijst met terroristen thuishoorde. Amper een half jaar geleden beloofde de VS nog een beloning van een miljoen dollar voor een tip die hen tot bij hem kon leiden.