Afgelopen vrijdag overleed de Hongaars-Joodse schrijver György Konrád op zesentachtigjarige leeftijd in Boedapest. Hij was een van die auteurs die jarenlang gold als Nobelprijskandidaat, maar nooit won. Helaas, want zijn werk behoort tot het beste van de twintigste eeuw.

Zijn leven was getekend door de tragedies van zijn tijd. Hij was zes jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Tal van zijn vrienden en familieleden, onder wie zijn ouders, werden door de nazi’ ...