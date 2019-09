Burgemeester Amsterdam moet uitleg geven over wapen in huis

Het wapen waarmee de 15-jarige zoon van Femke Halsema een inbraak pleegde, is van de partner van de burgemeester. Het wapen lag in haar ambtswoning. Dat vraagt om uitleg.

De zoon van Halsema schopte begin deze zomer herrie met wat vrienden in de omgeving van een woonboot in Amsterdam. Hij had een verboden wapen bij, dat hij in paniek weggooide toen de politie arriveerde. Dat wapen blijkt nu van de partner van Halsema te zijn. Dat vertelt hij in een interview met de Nederlandse krant NRC vandaag.

De documentairemaker heeft het wapen, dat onklaar zou gemaakt zijn, naar eigen zeggen gebruikt op de set. In de tien dagen voor de arrestatie van zijn zoon bevond het wapen zich in de ambtswoning van het gezin aan de Herengracht. De man van Halsema had het wapen verborgen in een lade, zegt hij in NRC.

Het interview roept nog meer vragen op dan het beantwoordt. De Amsterdamse gemeenteraad vraagt dan ook aan Halsema om duidelijkheid te scheppen. Halsema schreef in augustus - nadat de arrestatie uitlekte in de krant De Telegraaf - een open brief. Ze had het toen over een ‘nepwapen’, maar zei niets over de oorsprong ervan. ‘Waarom niet?’, willen leden van de VVD en FvD weten. Er resten ook vragen over het wapen zelf: was het definitief onklaar gemaakt of niet. En wat deed het in de ambtswoning van de burgemeester? Een verhaal met een staartje.