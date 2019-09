Charlie Cole, fotograaf van Chinese 'Tank Man', overleden

De Amerikaanse fotograaf Charlie Cole is op 64-jarige leeftijd overleden. Cole werd bekend met zijn iconische foto van het protest op het Tiananmenplein in Peking dertig jaar geleden.

De Amerikaan woonde jarenlang op het Indonesische eiland Bali. In 1990 kreeg hij de World Press Photo Award voor zijn foto van 'Tank man', de bijnaam van een onbekende man die op 5 juni 1989 in de straten van Peking een colonne van minstens zeventien tanks ophield.

Het regime had die ontplooid voor het neerslaan van het protest voor meer democratie op het Plein van de Hemelse Vrede. Die bloedige repressie heeft aan honderden mensen, mogelijk meer dan duizend, het leven gekost. Ten gevolge van de censuur in China is 'Tank Man' grotendeels onbekend in China.

Ook meerdere andere journalisten hebben de actie van de onbekende actievoerder gefotografeerd en gefilmd, zoals Jeff Widener van het persbureau Associated Press. Voor een foto die hij van het balkon van een hotel had genomen kreeg hij een nominatie voor de Pulitzer-prijs voor journalistiek.