‘Desperate Housewife’ Felicity Huffman moet twee weken cel in

De Amerikaanse actrice Felicity Huffman, bekend van de tv-serie Desperate Housewives”, is vrijdag veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf. Ze is schuldig bevonden aan het betalen van smeergeld om de toelatingsexamens aan de universiteit van haar oudste dochter te vervalsen.

De 56-jarige actrice pleitte in schuldig in deze corruptiezaak: ze gaf toe 15.000 dollar te hebben betaald aan het hoofd van een bedrijf dat gespecialiseerd was in de voorbereiding van SAT-tests die toegang geven tot Amerikaanse universiteiten. Met het smeergeld wilde ze de resultaten van haar oudste dochter vervalsen zodat ze beter zou scoren.

De actrice is de eerste van ongeveer dertig ouders uit Amerikaanse jetsetkringen die terechtstaan in deze zaak.