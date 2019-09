Michael Matthews volgt zichzelf op als winnaar van de Grote Prijs van Quebec, Van Avermaet strandt op derde plaats

De eerste wedstrijd van het Canadese tweeluik Quebec - Montréal is in een spurt gewonnen door de Australiër Michael Matthews. De kopman van Sunweb volgt zichzelf op, Peter Sagan en Greg Van Avermaet strandden op de eerste ereplaatsen.

Vijf renners kozen al vroeg het ruime sop: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Luis Mas (Movistar), Gavin Mannion (UHC), Guy Sagiv (Israël Cycling Academy) en Evan Burtnik (Canada). Het peloton liet rustig begaan: de zon scheen uitbundig, veel publiek langs de kant. Niemand die zich echt zorgen leek te maken.

Vijf vluchters in Quebec. Foto: AP

Het vijftal bouwde stelselmatig hun voorsprong uit tot een vijftal minuten. Meer ruimte kregen de vluchters niet. Sunweb in dienst van titelverdediger Matthews en BORA hansgrohe voor Peter Sagan hielden de voorsprong binnen de perken.

Op zestig kilometer van het einde kregen we een eerste prik vanuit het peloton. Pieter Serry probeerde de finale iets selectiever te maken, stuk voor stuk vatten de favorieten post in de voorste rangen van het peloton. De voorsprong van de koplopers daalde tot onder de minuut en met nog twee ronden te gaan waren de vluchters eraan voor de moeite en kon de echte finale beginnen aan de oever van de imposante Saint-Laurent.

Fraai decor.

En Remco Evenepoel? De youngster van Deceuninck-Quick Step werd nog voor het ingaan van de finale in de problemen gemeld en verzeilde aanvankelijk in een tweede peloton. De Europees kampioen tijdrijden keerde nog wel terug in de almaar uitdunnende hoofdmacht maar zou in het verdere verloop geen rol van belang spelen.

De teams van de punchers hielden het tempo strak zodat het verwachte scenario zich ontvouwde. Stan Dewulf, ook een WK-geselecteerde maar dan bij de beloften, probeerde bij het ingaan van de laatste ronde de finale open te breken. De neo-prof van Lotto-Soudal kreeg echter geen steun en werd al snel weer ingerekend. Ook ex-wereldkampioen Kwiatkowski was een gelijkaardig lot beschoren.

Devenyns bracht Alaphilippe in ideale positie naar de voet van de laatste beklimming richting finish maar de Fransman van Deceuninck - Quick Step kreeg de sterkste punchers in zijn wiel. Alaphilippe demarreerde op twee kilometer van de finish. Te vroeg? Sagan en Van Avermaet wilden van geen wijken weten. Een vijftal leek te spurten voor de zege maar in de slotmeters kwam Michael Matthews als een duivel uit een doosje om al bij al vrij makkelijk zichzelf op te volgen als de winnaar van de Grote Prijs van Quebec.