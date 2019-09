EK volley: Red Dragons nemen voor eigen publiek vlotte start tegen Oostenrijk en verliezen geen set

De Red Dragons namen in Paleis 12 van de Heizel de gewenste EK-start. Oostenrijk, op papier het zwakke broertje van de reeks, werd opzij gezet met 3-0. Na een vlotte openingsset was het echter nog even behoorlijk knokken voor de Red Dragons, die uiteindelijk deden wat van hen werd verwacht en de volle buit op zak staken.

De Oostenrijkse selectie werd vlak voor afreis naar Brussel in Wenen officieel uitgewuifd door president Alexander Van der Bellen. “Ieder land dat zich plaatst, kan verrassen”, gaf die mee. Iets waaraan onze Red Dragons uiteraard geen boodschap hadden. “Agressief starten, de Oostenrijkers niet in de match laten komen en het zo vlot mogelijk afmaken”, schetste captain Sam Deroo het ideale scenario.

Coach Van Kerckhove startte met Hendrik Tuerlinckx als hoofdaanvaller en Stijn D’Hulst als spelverdeler. Van achter de servicelijn en via een knallende middenaanval van Arno Van de Velde -met zijn 2m10 de grootste Dragon - forceerden de Belgen al snel een eerste gaatje (6-3) dat routineus werd uitgediept richting setwinst. De simpele wet van de sterkste. Die bleef ook van tel in de tweede set, die de Oostenrijkse coach bij 4-0 al deed vluchten in een time-out. Het bracht heel even soelaas. De bezoekers klampten aan, dreigden zelfs (8-7) maar werden toch snel weer hun plaats gewezen (13-9) met een paar “ploffen” van Tuerlinckx en Deroo. Niet dat onze landgenoten zomaar de vrije baan kregen. Het verschil bleef deze keer beperkt, kromp alweer tot één schamel puntje (17-16), waardoor ook Van Kerckhove een time-out bezigde om zijn troepen bij te stellen. Een sterk middencompartiment hield de Belgen in koers maar kon niet beletten dat Oostenrijk alsnog gelijk kwam (20-20). Het werd zowaar nog bibberen, maar Van de Velde en een outservice van de bezoekers bracht alsnog de redding. Jawel, oef!

De derde beurt begon zowat als de tweede (5-2). Deze keer werd de voorsprong gelukkig snel “beveiligd” door een lepe Deroo (9-4), waarop dirigent D’Hulst zijn maats veilig naar de finish loodste. Alweer een out-service van Oostenrijk maakte een einde aan de partij.

Duitsland

Hoe dan ook gingen de gedachten al naar het treffen van zaterdagavond (17u30) met regerend vice-Europees kampioen Duitsland. Samen met Servië één van de teams die voetje moet worden gelicht met het oog op een doenbare achtste finale. De Duitsers, au grand complet present in Paleis 12 - wandelende moker György Grozer incluis - kregen er in de openingsmatch behoorlijk van langs van Servië, de derde van het jongste EK. Een nederlaag die in het vooruitzicht van het treffen met de Red Dragons meteen flink wat druk zet bij onze oosterburen. “Het is het enige wat we zelf konden bepalen”, aldus bondscoach Brecht Van Kerckhove. “Alleen door zelf te opteren voor een opener tegen Oostenrijk konden we die vroege topper forceren, zodat we meteen duidelijkheid kregen.”

Uiteraard had hij daarbij het wedervaren van de Yellow Tigers in het achterhoofd, die door een “galant” verlies van Italië tegen gastland Polen alsnog een achtste finale tegen Rusland in de maag kregen gespietst. “Ik geloof niet dat wedstrijden gearrangeerd worden, maar als je al zeker bent van groepswinst, scheelt dat toch een slok op de borrel.”

Zondag (15u30) nemen de Belgen he top tegen Spanje, dat zijn eerste partij met 2-3 verloor van Slovakije.

Setstanden: 25-17; 25-23, 25-

België: D’Hulst, Tuerlinckx, Deroo, Rousseaux, Van de Velde, Van de Voorde; libero: Stuer. Kwamen in: Valkiers, Van den Dries