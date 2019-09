Auteur György Konrad overleden

De Hongaarse auteur György Konrad is op 86-jarige leeftijd overleden in Boedapest. Met zijn literaire werk kwam hij in oppositie te staan met het communistische regime.

Het nieuws is bekendgemaakt door de woordvoerster van de Berlijnse Kunstacademie waar de schrijver ook voorzitter van was. Ze zei het nieuws van de familie van de auteur vernomen te hebben. Ook de Hongaarse nieuwsdienst MTI berichtte over het overlijden van de gerenommeerde schrijver.

Als kind overleefde Konrad de holocaust. Hij verloor een groot deel van zijn familie aan de genocide van de nazi’s op de Joodse gemeenschap. Hij studeerde in Boedapest literatuur, sociologie en psychologie. Hij werkte als een kinderwelzijnsmedewerker en stadssocioloog.

Met zijn literaire werk kwam hij in oppositie te staan met het communistische regime. Dat resulteerde in een reis- en publicatieverbod. Via beurzen geraakte Konrad toch in West-Berlijn en de VS .

In 2001 kreeg hij vanwege zijn diensten voor de Europese eenwording de Karel de Grote-prijs in Aken. Hij debuteerde met de roman ‘De Bezoeker’ (1969), andere boeken van hem waren ‘Tuinfeest’ (1989), ‘Nalatenschap’ (1998), ‘Geluk’ (2001) en ‘Het verdriet van de hanen’ (2005)