KLM Open golf: Thomas Pieters schuift op naar achtste plaats

Met een tweede ronde van 66 slagen heeft Thomas Pieters vrijdag een stevige stap voorwaarts gezet op het KLM Open golftoernooi (European Tour/2 miljoen euro), dat doorgaat op de International-golfbaan in het Nederlandse Badhoevedorp, nabij Amsterdam.

De 27-jarige Antwerpenaar, die dag één afsloot op een gedeelde 47e plaats, putte vijf birdies en een eagle weg waartegen hij één keer in de fout ging. Het leverde hem een ronde op van zes onder par en een gedeelde achtste plaats.

“Ik beschouw mijn ronde van donderdag nog steeds beter dan die van vandaag. Door de hevige wind kreeg je donderdag met moeite de bal op de fairway”, verklaarde Pieters. “Desondanks liep ik een ronde van één onder par. Vandaag waren de condities een pak beter en liep het allemaal veel vlotter. Enkel op mijn tweede parcourshelft had ik nog beter kunnen scoren en miste ik nog een drietal birdiekansen. Winst in Tsjechië is een opluchting voor mij geweest. Drie jaar heb ik moeten wachten op een overwinning waardoor je gefrustreerd geraakt. Ik gooi het nu over een andere boeg, er moet niets meer. Als je alle jaren een toernooi kan winnen zit je goed, lukt het eens niet, dan is dat ook zo. Ik beleef terug plezier aan het golfen en dan komen de resultaten vanzelf.”

Thomas Detry kon zich met een gedeelde 46e plaats als tweede Belg plaatsen voor de eindfase. De 26-jarige Detry begon nochtans met twee bogeys op zijn eerste drie holes. Detry lukte tijdens het verdere verloop van zijn ronde nog vijf birdies waartegen hij nog één bogey op zijn kaart moest schrijven. “Ik nam echt geen goede start,” vertelde Detry. “Toch kwam ik beter in mijn ritme en lukte ik onder meer een fraaie birdie op de negende hole. Spijtig genoeg moest ik op de zestiende hole nog een bogey op mijn kaart schrijven. Ik ben echter tevreden over mijn spelniveau. Er komen nu nog een aantal toptoernooien en ik voel dat ik er klaar voor ben.”

Nicolas Colsaerts greep naast de eindfase. De 36-jarige Brusselaar, die na dag één met een gedeelde 26e plaats de beste Belg was, zakte na drie bogeys en een birdie uit de top 65. Op de tweede parcourshelft putte hij twee birdies weg en leek hij zich alsnog te plaatsen voor de eindfase. Op de achttiende en laatste hole liep het echter fout, met een bogey als gevolg. Colsaerts telde met een gedeelde 75e plaats uiteindelijk één slag te veel om de cut te halen. “Dit is volledig aan mezelf te wijten”, liet een teleurgestelde Colsaerts verstaan.

Stand na tweede ronde KLM Open

1. Scott Jamieson (Sch) 133=68-65 -11

2. Sergio Garcia (Spa) 135=68-67

. James Morrison (Eng) 135=68-67

. Matthew Southgate (Eng) 135=67-68

. Callum Schinkwin (Eng) 135=66-69

6. Sam Horsfield (Eng) 136=67-69

. Nicolai Højgaard (Den) 136=69-67

8. Bradley Dredge (Wal) 137=72-65

. Thomas Pieters (Bel) 137=71-66

. Joakim Lagergren (Zwe) 137=71-66

. Antoine Rozner (Fra) 137=70-67

. Maximillian Kiefer (Dui) 137=69-68

. Steven Brown (Eng) 137=69-68

. Rowin Caron (Ned) 137=68-69

. Max Orrin (Eng) 137=68-69

...

46. Thomas Detry (Bel) 141=71-70

