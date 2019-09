EK baseball: Belgische Red Hawks zaterdag tegen Tsjechische baseballers

De Belgische baseballers moeten het zaterdag in het Duitse Bonn tijdens het Europees kampioenschap opnemen tegen Tsjechië. De Red Hawks, die vrijdag in de kwartfinales werden uitgeschakeld door Nederland (2-17), maken nog kans op de vijfde plaats.

Die klassering geeft recht op deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi volgende week in Italië. Tsjechië verloor vrijdag in Solingen met 4-5 na tien innings van Spanje. In de groepswedstrijden won Tsjechië verrassend van Nederland (8-6), Zweden (10-3) en Duitsland (10-6). De Tsjechen verloren van Israël (1-6) en Groot-Brittannië (3-4). (belga)