Verdwijning na 22 jaar opgelost dankzij Google Earth

Een man heeft door het bekijken van luchtfoto’s per toeval een oude verdwijningszaak opgelost. Een vreemd voorwerp dat hij opmerkte op beelden een vijver in het Amerikaanse Florida bleek een wagen te zijn, met aan boord een man die al sinds 1997 vermist was.

Dat meldt de lokale politie van Palm Beach. De man was op Google Earth foto’s aan het bekijken van zijn voormalige woonplaats: een residentiële buurt met veel grote vijvers, op enkele kilometers van de oceaan.

Bij het inzoomen zag hij een groot voorwerp in één van de vijvers, en vermoedde dat het om een voertuig ging. Hij vroeg een vriend om met een drone van dichtbij beelden te gaan maken, en die bevestigden zijn vermoeden.

De politie liet de wagen uit het water halen. Na twintig jaar was die al verweerd, maar aan boord werd wel een skelet aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om William Moldt, die in 1997 op 40-jarige leeftijd niet meer terugkwam van een cafébezoek.

De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Op de satellietbeelden is wel te zien dat de wagen net ter hoogte van een T-splitsing van de weg in het water is gekomen.