Waarom leerkrachten meer uren moeten lesgeven, Apple abonnementen wil slijten en conservatieven de revolutie omarmen

Niemand zei de voorbije dagen nog dat alleen onnozelaars ceo worden voor 900.000 euro. Wat moet je met dat geld trouwens doen, als de rente verder zakt en je er straks misschien voor betaalt om het te parkeren. Verder leerde de voorbije week dat we met een zo groot mogelijke auto willen rijden, ook hoogbejaard zo lang mogelijk thuis willen wonen, en nog evenveel naar de klassieke televisiezenders kijken als vroeger. Ergens is dat ook wel geruststellend. Dit zijn twaalf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

‘ Meer haag, graag!’

Wallonië wil 4.000 kilometer haag planten. Het historische landschap herstellen, de biodiversiteit vergroten, de klimaatstrijd aangaan, de haag kan het blijkbaar allemaal.

2.

Apple is meer dan snufjes op de nieuwe iPhone

Toen deze week de nieuwe iPhones en iPads werden gelanceerd, bleek pas hoe snel Apple aan het vervellen is van een toestellen- naar een dienstenbedrijf. Abonnementen, binnenkort ook op Apple tv+, zijn de toekomst. Dominique Deckmyn praat erover in dSAudio, de dagelijkse podcast van De Standaard. dSAudio zit elke dag klaar in de app van De Standaard of bij de podcastplayers. Ook wij staan ervan versteld hoe direct en impactvol audio kan zijn.

3.

De harde kijkcijfers van het nieuwe tv-seizoen

Dit najaar worden we getuige van een echte streamingoorlog met Apple tv+ en Netflix, HBO Max en Disney+. Wie kijkt nog televisie? Wel, verdraaid veel mensen. Mediaredacteur Tom Heremans dook in de kijkcijfers van het nieuwe televisieseizoen.

4.

Netelige kwestie: moeten leerkrachten meer uren lesgeven?

Ons onderwijs is duur, de lonen niet slecht, de klassen niet te groot. Moeten leerkrachten dan niet meer uren lesgeven? Oeso-topman Dirk Van Damme stak het vuur aan de lont.

5.

‘ ‘SUV’s hebben in de stad niets te zoeken’’

Vier op de tien verkochte auto’s in België zijn SUV’s. Terreinwagens die wat hoger op de poten staan, met een hoge motorkap, brede banden en een reserveband zichtbaar achterop, worden tegenwoordig aangeprezen als de perfecte stadswagens. Veilig voor wie erin zit.

6.

Waarom niemand de assistentiewoning wil

Serviceflats leken een solide investering in de vergrijzing, en je stelde je er alvast een plekje mee veilig om zelf oud in te worden. Helaas. Hoogbejaarden blijven liever gewoon thuis wonen. Almaar meer eigenaars krijgen hun assistentiewoning niet verhuurd.

7.

Wie heeft gevraagd dat Leroy tot 1 december aanblijft?

Het is een wrange week geworden voor de vertrekkende ceo Dominique Leroy. Maar niet alleen zij maakte inschattingsfouten. Stefaan De Clerck, voorzitter van Proximus, bewees zijn bedrijf geen goeie dienst. Vinden ook sommige van zijn medebestuurders.

8.

Wanneer verdient de ceo genoeg?

Met een kanonschot heropende Leroy de stekelige discussie over toplonen. Maar het refrein ‘if you pay peanuts, you get monkeys’ verstomde. Het is treffend dat politiek niemand het oppikte. Leroy verdient 900.000 euro per jaar.

9.

De twijfels van supermama’s en supersporters

‘Er zijn zoveel inspirerende atleten en moeders die in competitie zijn. Ik kan niet wachten om na te gaan wat er mogelijk is nadat je drie kinderen hebt gekregen’, zei Kim Clijsters bij de aankondiging van haar comeback.

10.

De clash der conservatieven

Met Boris Johnson kreeg het Verenigd Koninkrijk geen Conservatieve premier maar een onvervaarde revolutionair. Zo heilig is het vuur van de Brexit dat alles ervoor moet wijken. Die radicalisering is geen puur Brits fenomeen, analyseert Ruud Goossens. Kijk naar de keuze waar N-VA-voorzitter Bart De Wever voor staat.

11.

We worden geregeerd door de capitulatiegeneratie

Is het niet hoog tijd dat de capitulatiegeneratie een stap opzijzet, vraagt een boze columnist Ive Marx zich af. Een hele generatie van politici deelt de overtuiging dat niets zal en kan veranderen. Is er bij de klassieke politieke families dan geen jonge generatie die gelooft dat het anders kan?

12.

Afscheid van de Manet van de fotografie

De maker van het invloedrijkste fotoboek uit de geschiedenis is op 94-jarige leeftijd overleden. Jan Desloover zwaait Robert Frank uit, die met The Americans de Verenigde Staten een nieuwe identiteit heeft gegeven.