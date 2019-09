Bij een geval van extreme verkeersagressie raakte vrijdagmiddag een man zwaargewond. Na een discussie reed een andere bestuurder de man omver. Hij is er naar verluidt erg aan toe. De dader sloeg daarna op de vlucht, en is nog niet opgepakt.

‘Volgens eerste verklaringen was er een discussie tussen twee bestuurders’, vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. ‘Eén van hen zou uitgestapt zijn waarop de andere hem en de deur van zijn wagen aangereden heeft en de vlucht nam.’

Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op. ‘Levensgevaar wordt niet uitgesloten’, klinkt het. De politie is op zoek naar de gevluchte bestuurder. Het kruispunt is afgesloten voor het verkeer.

Het incident deed zich voor op de Grotesteenweg, aan de brug over de Antwerpse Ring in Berchem. Over de aanleiding van de discussie is nog niets bekend.