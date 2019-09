Thierry Neuville schuift in Rally van Turkije op naar derde plaats na turbulente namiddag

Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) sluit vrijdag een loodzware tweede wedstrijddag in de Rally van Turkije af als leider. De Fin heeft 17.7 seconden voorsprong op teamgenoot Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). De Fransman heeft op zijn beurt slechts 0.7 seconden voorsprong op Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). WK-leider Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) volgt als achtste op 1:37.4 van Lappi. De Est reed tijdens de langste rit van de dag lek en verloor ruim één minuut.

Neuville was niet al te best aan de wedstrijddag begonnen. Na de eerste ronde van drie klassementsritten stond hij zevende in de stand, na Tänak die zesde was en Ogier die de ochtend als vierde afsloot. Neuville moest als tweede de baan op en had weinig tot geen grip. Lappi profiteerde maximaal van zijn gunstige startpositie en stond aan de leiding met Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) en Latvala (Toyota Yaris WRC) in zijn spoor.

Vrijdagnamiddag werd het klassement in de langste rit van de dag helemaal overhoop gehaald. De aangekondigde regen zorgde ervoor dat rijders die met harde banden van start gingen het gevoel hadden alsof ze op ijs aan het rijden waren. De harde rubbers waren ideaal voor droge en warme omstandigheden, niet voor regen en modder. Lappi was een van de weinige rijders die uit de problemen bleef. De Fin overleefde en sluit de dag af als leider.

WK-leider Ott Tänak rijdt lek

Minder goed verging het WK-leider Ott Tänak in die 38.15 km lange rit. De Est reed ergens onderweg rechts vooraan lek en beëindigde de rit op zijn velg. Tänak verloor 1:18.5 op een ontketende Neuville. “Net voor de start merkte ik dat een band lek stond. We vervingen het wiel en gingen van start. Ik heb als een gek aangevallen, zonder al te veel na te denken. Het team had me vooraf goed ingelicht over de veranderende weersomstandigheden. Mijn banden zijn totaal versleten, maar ze hebben hun werk gedaan. Het blijft alleen jammer dat we deze ochtend zoveel tijd verloren. We hebben het al zo vaak meegemaakt wanneer we bij de eerste rijders de baan op moeten. Het probleem is gekend.”

Neuville sluit de tweede wedstrijddag af als derde en volgt op slechts 0.7 seconden van Ogier die, net als Neuville, kan terugblikken op een vrij goede namiddag. “Na zo’n zware dag ben ik tevreden met onze positie. We hebben niet al te veel problemen gekend en blijven Neuville nipt voor. Zo hebben we morgen/zaterdag een betere startpositie. Dat is beter dan niets.”

Op zaterdag krijgen de rijders opnieuw twee lussen van drie klassementsritten voorgeschoteld op een loodzwaar onverhard parcours. De Rally van Turkije eindigt zondagnamiddag.