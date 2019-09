Blessurezorgen in Premier League bij Liverpool, Manchester City en Arsenal

Drie topploegen in de veeleisende Premier League hebben blessure zorgen: Liverpool moet het nog een maand zien te rooien zonder doelman Alisson, City-verdediger Aymeric Laporte is een half jaar buiten strijd en Arsenal-aanvaller Lacazette staat minstens twee weken aan de kant.

Liverpool moet het nog een maand zonder zijn Braziliaanse doelman Alisson Becker stellen. In principe kan hij medio oktober na de eerstvolgende interlandbreak zijn rentree maken, zo stelde Liverpool-coach Jürgen Klopp vrijdag.

De Braziliaanse nummer een liep op 10 augustus in de competitieopener tegen Norwich City een kuitblessure op. Aanvankelijk leek de kwetsuur niet al te erg en dus werd er een afwezigheid van enkele weken vooropgesteld. “Hij gaat langzaam vooruit, maar we kunnen niets met hem forceren. Hij had een ernstig letsel aan zijn kuit. Gelukkig ziet het er nu al een stuk beter uit. Dat is goed voor ons en voor hem, maar we weten niet precies hoe lang het nog gaat duren”, aldus Klopp.

Alisson viel uit vlak nadat Klopp met Simon Mignolet zijn tweede doelman naar Club Brugge had laten vertrekken. In zijn plaats kwam de Spanjaard Adrian over van West Ham United en die staat nu vast onder de lat. Liverpool ontmoet in de Champions League ook Racing Genk, maar die wedstrijd staat pas op de derde speeldag op 23 oktober op het programma en dan zal Alisson er waarschijnlijk weer bij zijn.

Klopp had vrijdag ook goed nieuws te melden, want Naby Keita is bijna terug op training na een heupblessure, die hij in aanloop naar het Supercup-duel tegen Chelsea opliep. De verwachting is dat de middenvelder na het Champions League-duel van volgende week tegen het Napoli van Dries Mertens opnieuw bij de groep kan aansluiten. Zaterdag opent Liverpool eerst nog de vijfde speeldag in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Newcastle.

City-verdediger Aymeric Laporte half jaar buiten strijd

Manchester City kan zes maanden geen beroep doen op zijn centrale verdediger Aymeric Laporte, zo maakte City-coach Pep Guardiola vrijdag bekend.

Foto: REUTERS

De Franse international werd eerder al in de Catalaanse hoofdplaats Barcelona door chirurg en specialist Ramon Cugat met succes geopereerd aan de meniscus van zijn rechterknie en wacht nu dus een lang herstel. Laporte liep de kwetsuur op in de competitiewedstrijd tegen Brighton (4-0), in een duel met verdediger Adam Webster. City-coach Pep Guardiola kwam zo achterin in de problemen, want na het vertrek van Vincent Kompany naar Anderlecht bleven er centraal met Nicolas Otamendi en John Stones maar twee verdedigers meer over.

Door de kwetsuur miste de 25-jarige Laporte ook de kans om zijn debuut te maken voor Frankrijk. Bondscoach Didier Deschamps had hem immers opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Andorra.

Arsenal-aanvaller Lacazette staat minstens twee weken aan de kant

Arsenal-aanvaller Alexandre Lacazette heeft een kwetsuur aan de linkerenkel opgelopen en staat daarmee nog minstens tot eind september aan de kant, zo maakte zijn club vrijdag bekend.

Foto: REUTERS

“Alex sukkelt met een steeds wederkerend probleem aan de enkel en na onderzoek hebben wij hem aangeraden enkele weken te rusten om zijn enkel te versterken”, zo klinkt het in de mededeling.

Zondag spelen de Gunners op de vijfde speeldag in de Premier League dus zonder Lacazette tegen rode lantaarn Watford. Met zeven punten staat Arsenal momenteel op de vijfde plaats. De club speelt deze maand in totaal vijf keer, waaronder de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (19 september) en het competitieduel met Manchester United (30 september).