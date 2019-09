Grote politieactie leidt tot inbeslagname van 638 wapens

Bij huiszoekingen in het hele land zijn de voorbije dagen meer dan 638 wapens in beslag genomen. 205 personen werden meegenomen voor verhoor en 51 mensen werden van hun vrijheid beroofd.

800 politieagenten, verschillende onderzoeksrechters en prucureurs des Konings hebben samengewerkt aan een grote actie, gericht op personen die verdacht werden van illegale invoer van wapen. Het gaat om riot-guns, semi-automatische wapens, handvuurwapens en jachtwapens.

‘In verschillende eerdere gerechtelijke dossiers bleek dat de vuurwapens, illegaal in bezit en inbeslaggenomen bij huiszoekingen, afkomstig waren uit een wapenwinkel in Maubeuge, Frankrijk’, legt het federaal parket uit in een persbericht.

Meer dan 638 wapens zijn in beslag genomen. De politie trof bij de actie ook enkele kilo’s verdovende middelen en twee cannabisplantages aan.