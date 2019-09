Wie heeft talent?

Belgium's got talent keert terug. Kan een nieuwe jury voor een verrassende wending zorgen?

Terzake (Canvas 20.00-20.30 uur)

Nieuws- en duidingsmagazine met aandacht voor Di Rupo III in Wallonië. Voorts een gesprek met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en een debat over godsdienstlessen tussen filosoof en godsdienstwetenschapper Patrick Loobuyck en journalist Pieter Bauwens (Doorbraak).

Belgium’s got talent (VTM 20.40-22.45 uur)

Soms zijn het banale dingen die een programma nieuw leven inblazen. Niels Destadsbader die niet meer op een stoel kan zitten van de rugpijn, bijvoorbeeld. En Jens Dendoncker die zijn plaats als jurylid inneemt en een verfrissend snuifje humor aan een oud format toevoegt.

De afspraak op vrijdag (Canvas, 20.30-21.20 uur)

Ivan De Vadder overloopt de actualiteit van de week met Björn Rzoska (kandidaat-voorzitter Groen), econoom Gert Peersman en journaliste Isabel Albers (De Tijd). Ze hebben het over het regeringsakkoord in Wallonië, het vertrek van Proximus-ceo Dominique Leroy en de ontwikkelingen in de Brexit-saga.

The square (Canvas 21.20-23.45 uur)

Ruben Östlund (Turist) kreeg twee jaar geleden de Gouden Palm in Cannes voor deze tragikomische ontmanteling van de hedendaagse kunst en de gecultiveerde westerse mens.

El Clan (NPO 2 23.55-1.35 uur)

Terwijl Argentinië van dictatuur naar democratie ging, privatiseerde papa Puccio het werk dat hij bij de staatsveiligheid had geleerd. Heel het gezin moest meedraaien in zijn bedrijfje, gespecialiseerd in ontvoeringen, afpersing en moord. Toen de feiten uitkwamen, was heel Argentinië gechoqueerd. De Argentijnse regisseur Pablo Trapero heeft er een ongemakkelijke film van gemaakt.