Politie van Brussel-Noord zal wagens van wegpiraten in beslag nemen

In navolging van Mechelen en Antwerpen start de politie van zone Brussel-Noord met inbeslagnames van auto’s van wegpiraten. ‘Voor wanneer boetes niet voldoende zijn.’

De politiezone Brussel-Noord, met gemeentes Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node kampt met hardnekkige hardrijders. De strijd om meer verkeersveiligheid wordt opgevoerd. Zo zal Schaarbeek een superflitspaal huren, een ‘lidar’. Dat meldt La Dernière Heure.

Tegelijk breidt de politiezone haar arsenaal aan ‘straffen’ uit. Bij recidivisten heeft een boete of zelfs het intrekken van het rijbewijs weinig invloed. Daarom wil de politie overgaan tot de onmiddellijke inbeslagname van de voertuigen van wegpiraten. Dat schreef bruzz.be als eerste, en is ons bevestigd door politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker.

‘Het klopt dat ook wij de voertuigen van wegpiraten in beslag willen nemen, zoals nu al in Mechelen gebeurt’, zegt Dereymaeker. ‘We zullen hiermee binnen enkele weken starten, in oktober. De laatste voorbereidingen om van start te kunnen gaan, lopen momenteel. Zo bekijken we nog eens finaal welke bijkomende middelen we als politiezone nog nodig hebben om dit te kunnen doen.’

Huren om te racen

Speciaal aan de maatregel is dat de politie dus bestuurlijke inbeslagnames uitvoert, zonder tussenkomst van het parket. ‘Dat is mogelijk als de auto door de politie wordt aangeduid als een wapen dat meteen mag worden afgenomen. We bespreken nu met het parket welke voorwaarden vervuld moeten zijn voor we tot zo’n inbeslagname mogen overgaan. Alles moet uiteraard volledig legaal gebeuren.’

De politiezone mikt op de zware overtreders en de recidivisten. ‘Het gaat echt om overtredingen waarvoor boetes niet voldoende zijn. Iemand die voor de allereerste keer een lichte snelheidsovertreding begaat, zal niet meteen zijn wagen verliezen’

Een deel van de overtreders gebruiken echter huurauto’s om ’s avonds te racen in de stad. Hen zal een inbeslagname worst wezen. Daar heeft de politie nog geen antwoord op. ‘Dat wordt ook nog besproken met het parket.’

Mocht deze methode succesvol zijn, komt er mogelijk uitbreiding naar de andere zones. ‘De andere politiezones kijken met grote interesse naar het verloop van het project in onze zone’, beweert Dereymaeker. ‘Als de bevindingen positief zijn, zijn zij zeker geïnteresseerd om dit actiemodel over te nemen.’

