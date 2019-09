Ook Alison Van Uytvanck gelooft in Kim Clijsters: “De grote vraag is of haar lichaam het aankan”

Ook voor Alison Van Uytvanck is de terugkeer van Kim Clijsters een totale verrassing. “Niemand heeft het zien aankomen. Ik niet, de andere speelsters niet en ook de Belgische coaches niet, denk ik”, verklaarde de 25-jarige Vlaams-Brabantse.

“Ik was erg verbaasd toen ik het nieuws hoorde, maar dit is zeker een aanwinst voor het Belgische tennis. Clijsters is een grote kampioene. Ze was nummer een van de wereld en won drie of vier Grand Slams (vier). De verwachtingen zijn uiteraard hoog, maar ze weet wel een balletje te slaan.”

“Ze kwam misschien niet meer in competitie, maar stond nog wel regelmatig op het court. Ze heeft haar academie en speelde ook de Legends-toernooien. Op technisch vlak twijfel ik er niet aan dat ze op het allerhoogste niveau terug kan keren. De grote vraag is of haar lichaam het aankan. Als ze helemaal fit is, verwacht ik er heel veel van.”

Zelf uitgeschakeld in Hiroshima

Zelf werd Van Uytvanck (WTA-63) vrijdag in het Japanse Hiroshima (250.000 dollar) in de kwartfinales met 6-4 en 7-5 uitgeschakeld door de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA-125). “Ik ben niet ontevreden over mijn eigen spel, maar zij speelde van begin tot eind erg goed. Ik heb geprobeerd, heb alles gegeven en denk niet dat ik mezelf iets kan verwijten. Ik had misschien wat beter kunnen opslaan en heb op breakballen een paar kansen laten liggen. Het was zeker niet slecht, maar ook niet goed genoeg. Zij was gewoon beter. Ze sloeg heel hard, speelde agressief en nam veel risico’s. Voor haar draaide het allemaal goed uit, dan wordt het natuurlijk moeilijk.”