Het gezin, waarvan de politie donderdagmiddag een enorme tijgerpython in beslag nam, zit in zak en as. Zo vertellen ze bij ATV in de video hierboven. Tijgerpython Germaine woonde meer dan twintig jaar in een rijhuis op Luchtbal en vormde een deel van de familie. Door een inbraakalarm in het huis kwam de politie de slang op het spoor en nam de tijgerpython mee.

Hieronder kan u de beelden bekijken die de Antwerpse politie zelf vrijgaf van de inbeslagname.