Voortvluchtige moordenaar Paul Bloemen geeft zichzelf aan

De voortvluchtige Paul Bloemen, die na zijn veroordeling voor de moord op zijn vriendin zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg, heeft zichzelf vrijdagochtend aangegeven. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Paul Bloemen was al sinds 27 augustus spoorloos. Na berichten in de media over zijn verdwijning, zou de vijftiger volgens Het Nieuwsblad besloten hebben zichzelf aan te geven.

Bloemen werd op 24 mei tot vijftien jaar cel veroordeeld door het Leuvense assisenhof, voor de moord op zijn vriendin. Na die moord, in augustus 2017, zat hij veertien maanden in voorlopige hechtenis, maar hij mocht naar het proces met louter een enkelband.

Na zijn veroordeling vroeg de openbaar aanklager aan de rechter om Bloemen onmiddellijk aan te houden, en hem naar de gevangenis te sturen. De rechter ging daar niet op in. Een rechter mag zich van de wet alleen baseren op het vluchtgevaar. Omdat Bloemen zich altijd aan zijn voorwaarden hield en steeds op zijn proces opdaagde, kwam hij niet in aanmerking.

Enkelband doorgeknipt

Bloemen werd daarom naar huis gestuurd, in afwachting van een oproepingsbrief van de gevangenis. Maar eind augustus knipte hij zijn enkelband door, en hij verdween, schreef Het Laatste Nieuws donderdag. Tot vandaag.

Na de moord op Julie Van Espen was er al heel wat kritiek op de wet die de aanhouding van criminelen na hun veroordeling regelt. Dader Steve B. was op 30 juni 2017 veroordeeld tot vier cel. Ondanks elf veroordelingen werd ook hij toen niet meteen aangehouden. Tien maanden later, op het moment van de moord, was hij nog steeds op vrije voeten. Ook Bakelmans was op papier niet vluchtgevaarlijk.